Оппозиции в Бердянске удалось сформировать большинство

Во время последней сессии Бердянского городского совета оппозиционные депутаты и некоторые члены Партии регионов проголосовали за отставку провластного секретаря горсовета Владимира Безверхого.

При этом рассмотреть вопрос об отставке предложил мэр города, «регионал» Алексей Бакай, сообщают «Комментарии».

Голосование было тайным и происходило в два этапа. В первом голосовании приняли участие 57 депутатов из 60. 29 из них поддержали решение, двое воздержались. Четыре бюллетеня оказались испорченными. Таким образом, голосов для увольнения Безверхого не хватило. После этого городской голова настоятельно рекомендовал депутатам переголосовать. В повторном голосовании приняли участие уже 38 депутатов, 36 из которых высказались за отставку секретаря и только двое – против.

Таким образом, длительное противостояние локальных лидеров Бердянска создало условия, при которых оппозиции удалось сформировать большинство в городском совете. «Оппозиционеры продемонстрировали способность договариваться и принимать жесткие политические решения. А это признак глобальной тенденции, которая может повториться в других провинциальных городах, стать катализатором протестных настроений и привести к смене политического режима», – уверены бердянские депутаты-оппозиционеры.