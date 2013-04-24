Азаров хочет продлить субботник как минимум до майских праздников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"В минувшую субботу во всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» приняли участие около 5,5 миллиона граждан и более 353 тысяч предприятий. Такого у нас еще не было. Это самый масштабный День окружающей среды за все годы независимости. Я искренне рад, что столько людей откликнулось на призыв убрать, вычистить государство после зимы", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что были приведены в надлежащее состояние улицы и дороги, парки и скверы, убраны придомовые территории, ликвидированы несанкционированные свалки мусора, высажены деревья и кусты, упорядочены газоны и цветники и тому подобное.

В частности, за один день в стране: установлено 414 новых и отремонтировано 11 тысяч существующих детских площадок; убрано и приведено в надлежащее состояние 27 тысяч гектаров придомовых территорий; ликвидировано 22 тысячи несанкционированных свалок, с которых вывезено 272 тысячи кубометров бытовых отходов; высажено более 2,4 миллиона деревьев и 526 тысяч кустов; упорядочено 10 миллионов квадратных метров газонов и цветников.

"В проведении Дня окружающей среды приняли участие все руководители и сотрудники центральных органов исполнительной власти, а также 15 тысяч предприятий и организаций, вузов, которые относятся к сфере их управления. Это 1,2 миллиона работников. Субботник по-настоящему объединил власть, представителей общественных организаций, волонтеров, молодежь. Люди приходили семьями, с друзьями. Не на словах, а на деле объединилось большое количество небезразличных украинцев ради наведения порядка в наших городах и селах", - подчеркнул Н.Азаров.

Он поблагодарил всех, кто проявил истинный патриотизм, солидарность и ответственность за свое общество и за свою страну. "Это те конкретные вещи, которые реально изменяют лицо государства. Это объединение вокруг простой, но практически полезной работы нужно продолжить. Работы по благоустройству и улучшению экологии необходимо продолжить, как минимум, до майских праздников. Тем более, что праздники будут долгими. Поэтому поручаю руководителям региональных администраций и во время праздников обеспечить фронт работ и техническую поддержку – как коммунальным службам, так и волонтерам", - сказал глава правительства.

Н.Азаров подчеркнул, что обязательно нужно оборудовать места сбора мусора на территориях зон отдыха и постоянно его убирать, а людей нужно не только призывать вести себя экологически, воспитывать культуру, но и обеспечить условия для этого.

"А вообще-то, необходимо не только навести порядок, но и поддерживать его постоянно. Ведь, даже после такой масштабной работы страну еще далеко нельзя назвать образцово чистой", - отметил Н.Азаров.