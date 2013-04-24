Лавринович не комментирует ситуацию на ТВі

Как передает корреспондент УНИАН, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту ситуацию, А.Лавринович сказал: “Я не знаю, о чем вы говорите”.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля на официальном сайте ТВі появилась информация о том, что новым гендиректором телеканала стал Артем Шевченко, сменивший на этой должности Наталию Катеринчук. В сообщении также говорится, что новым инвестором канала стал американский бизнесмен Александр Альтман.

В то же время, генеральный директор ТВі Н.Катеринчук сообщила, что информация о смене руководства канала не соответствует действительности, а владелец ТВі Константин Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала «с помощью силовых структур». Он отрицал продажу канала и обвинил А.Альтмана в подделке доверенности его компании.

Журналистам об этих изменениях официально не объявляли - они обо всем узнали с сайта, и не понимали, что происходит на канале.