Эксперты о выборах в Киеве: и власть, и оппозиция сейчас в растерянности

Такое мнение они выразили во время пресс-конференции «Каким должен быть мэр Киева: политико-социальный портрет».

“По моему мнению, выборы нужно было проводить сразу после Евро-2012. Сейчас имеем разные варианты. Но паузу затянули. И в этой ситуации, чем больше ее затягивают, тем хуже для властной команды. При том, что оппозиция будет иметь единого кандидата, у власти шансов не будет никаких. Чем дольше она будет затягивать эти выборы, причем не только городского головы, но и Киевсовета, они могут потерять не просто половину депутатов, а оппозиция может взять две трети”, - сказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Он также считает, что неправильным является утверждение, которое было распространено после выборов в ВР, что любой кандидат от оппозиции сможет победить на выборах мэра в столице.

“Я считаю, что может победить не обязательно оппозиционер. Да, киевлянам нужен политик и хороший хозяйственник. Но мне кажется, что вопрос даже не к политику или хозяйственнику. По моему мнению, лучше эксплуатировать сейчас образ защитника интересов киевлян. Я думаю, что этот образ может здесь сыграть, потому что киевлянам поднадоели и политики, и хозяйственники. Они хотят защитить свои интересы. Я думаю, половина киевлян проголосует за того человека, который пообещает, условно говоря, что летом на две недели не будут отключать горячую воду в Киеве”, - уверен В.Бала.

Он также подчеркнул, что мэр столицы не может быть супероппозиционером или исключительно властным, а должен учитывать интересы всех.

Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько отметил, что если бы сразу после отставки Леонида Черновецкого с должности Киевского городского головы были объявлены выборы, то нынешний председатель КГГА Александр Попов на них победил бы. “Но команда власти допустила тактическую ошибку, и сейчас ей намного сложнее“, - отметил эксперт.

По словам А.Финько, обе команды — властная и оппозиционная — сейчас находятся в состоянии растерянности. “Потому что всем понятно, что у Попова есть шанс, но он не является абсолютным, а толкать на выборы Александра Вилкула — большой риск. Виталий Кличко избираться не хочет, а в отношении Порошенко, то есть, наверное, какие-то позитивные сигналы со стороны Яценюка или, возможно, Мартыненко, но это не значит, что остальная оппозиция от этого в большом восторге”, - охарактеризовал ситуацию эксперт.

Как отметили эксперты, проблема оппозиции в том, что ей трудно выдвинуть человека, который бы имел хозяйственный опыт.

"И здесь я вижу только двух кандидатов - это Порошенко, который сможет выполнять соответствующие функции по руководству городом, и вторая кандидатура — Владимир Бондаренко, но понятно, что он не будет баллотироваться”, - сказал А.Финько.

Социолог, учредитель «R&B Group» Евгений Копатько согласился с мнением этих экспертов относительно того, что риск проиграть выборы есть у обеих команд. По его словам, на сегодняшний день остаются фаворитами у киевлян — А.Попов и В.Кличко. Именно их он назвал основными серьезными потенциальными кандидатами на выборы мэра столицы. В то же время неплохие шансы, по его мнению, есть у П.Порошенко.

“Порошенко работал и во власти, и в оппозиции. У него более широкая палитра”, - сказал социолог.

Руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев также назвал П.Порошенко “тяжеловесом” среди возможных кандидатов на должность Киевского городского головы. “Он единственная самодостаточная, как в финансовом, так и в организационном плане, и компромиссная, как для власти, так и для оппозиции, фигура. Но ближе сейчас к оппозиции”, - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что общественные ожидания — это участие В.Кличко в выборах. “Треть киевлян, очевидно, хотели бы видеть одного из самых сильных украинцев в мэрском кресле”, - сказал эксперт.