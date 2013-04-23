Ставицкий назначил и.о. директора Укрэнерго

16:42, 23 апреля 2013
Политика
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Минэнергоугля назначило исполняющим обязанности директора «Укрэнерго» экс-главу «ЭКУ» Омеляновского.

Петр Омеляновский

Исполняющим обязанности директора Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» назначен Петр Омеляновский, который ранее занимал должность президента НАК «Энергетическая компания Украины».

Данное решение закреплено приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 19 апреля 2013 года и приказом "Укрэнерго" от 22 апреля 2013 года.

Анатолий Ходаковский, который с октября 2009 года занимал должность директора «Укрэнерго», переведен на должность первого заместителя директора по оперативно-техническому управлению НЭК.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля подали в отставку заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха и директор Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Анатолий Ходаковский.

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