Мартынюк: Оппозиция не заинтересована в смене правительства

Об этом в эфире передачи "Шустер Live" заявил первый заместитель главы фракции Компартии Украины, народный депутат Адам Мартынюк.

«Оппозиция не хотела отставки правительства. Если бы она этого хотела по-настоящему, то день и ночь ходила бы в другие фракции, говорила, убеждала, доказывала, просила бы, особенно внефракционных депутатов. Говорила бы, что надо действительно поддержать эту резолюцию недоверия, потому что дальше так жить нельзя. Такой работы совершенно не было. Здесь очередной раз с больной головы на здоровую снова хотят переложить вину», - сообщил он.

По его словам, если вопрос отставки правительства не получит положительного решения в ближайшее время, в течение этой сессии парламенту уже будет запрещено ставить вопрос о недоверии правительству согласно законодательству. В тоже время, отправка действующего состава правительства в преждевременную отставку совершенно не поможет ничего решить. Такое решение лишь негативно отразится на текущем состоянии политической ситуации и еще больше усугубит существующие проблемы в стране.

«Если бы оппозиция хотела власти, и если бы она хотела отправить действующую власть в отставку, то она это делала бы, но не делает. Но, опять же, давайте ответим: а что дальше? Отправили правительство. И что дальше? Будет просто государство без правительства, потому что сформировать правительство нынешний состав Верховной Рады, поверьте, уже не сможет. Не сможет, пока не состоятся следующие парламентские выборы», - отметил Адам Мартынюк.