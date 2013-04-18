Арестованные во время акции у «Межигорья» вышли на свободу

Об этом сообщается на сайте «Демократического Альянса».

Согласно сообщению, оба «демальянсовца» чувствуют себя «хорошо и настроены бороться дальше».

Как сообщал УНИАН, 5 апреля суд запретил "Демократическому Альянсу" проводить акцию протеста против плохого состояния дорог в Украине перед резиденцией Президента в Новых Петровцах.

Активисты партии все равно прибыли на место проведения акции, заявив, что проверяют ликвидацию последствий наводнения.

11 апреля суд постановил арестовать М.Панова на 7 суток, еще трех «демальянсовцев» - к выплате штрафа 170 грн за нарушение запрета на проведение акции.

12 апреля активисты организации пришли в Межигорье требовать освобождения М.Панова.

На этот раз участников акции приговорили к выплате штрафа в 170 грн, а лидера «ДемАльянса» В.Гацька - к 5 суткам ареста.