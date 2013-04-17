Яценюк настаивает, что не было оснований лишать Власенко депутатского мандата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил во время заседания Временной следственной комиссии по вопросам расследования фальсификаций на парламентских выборах 2012 года, которая также расследует факт досрочного прекращения депутатских полномочий С.Власенко.

По словам А.Яценюка, то, что сегодня С.Власенко продолжает защиту Ю.Тимошенко без адвокатского удостоверения, еще раз доказывает то, что его мандат был отобран незаконно.

“Отдельная ситуация, которая касается председателя Регламентного комитета Владимира Макеенко, который получил прямое указание от Виктора Януковича и это указание было согласовано с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком относительно подделки протокола Регламентного комитета. Они закрыли сейчас эту ситуацию через решение Высшего административного суда”, - сказал А.Яценюк.

По его словам, хотя и было признано, что Регламентный комитет и председатель ВР действовали в пределах закона, не значит, что “через два года не будет возбуждено уголовное дело”.