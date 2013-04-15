Кивалов считает, что иск о лишении Одарченко мандата не имеет перспектив

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба С.Кивалова.

«Судебный иск некоего гражданина Горбатого, жителя Донецка, к Центральной избирательной комиссии относительно лишения депутатских полномочий представителя «Батькивщины» Юрия Одарченко, на мой взгляд, не имеет перспектив. По крайней мере, если судить по копиям иска и определению суда, по тем документам, которые выложены в интернете», - считает С.Кивалов.

По его словам, если говорить о процедуре, то это вопрос спорный. В частности, отметил он, иск содержит смешанные требования: первые два исковых требования касаются процедуры рассмотрения обращений граждан – и это теоретически можно отнести к компетенции Окружного административного суда Киева.

«Другое дело, что остальная часть требований, в отношении досрочного прекращения полномочий народного депутата в случае невыполнения им требований о несовместительстве, в соответствии со статьей 180 Кодекса Украины об административном производстве может быть заявлена главой парламента или его заместителями в Высший административный суд Украины. Такая же процедура предусмотрена и Законом Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины»», - отметил С.Кивалов.

Он высказал мнение, что, открыв производство, суд разберется со всеми этими вопросами и примет законное и обоснованное решение.

«Говоря о юридической составляющей этого вопроса, хочу сказать о его бесперспективности. Есть ли тут политическая подоплека? Вполне возможно. Но она не должна преобладать», - подчеркнул С.Кивалов.

Как сообщалось, 17 апреля Окружным административным судом Киева будет рассматриваться исковое заявление С.Горбатого к Центральной избирательной комиссии с требованием лишить депутатского мандата народного депутата от «Батькивщины» Ю.Одарченко.

По словам Ю.Одарченко, в иске говорится, что его регистрация депутатом произошла с нарушением закона, поскольку на момент регистрации он был членом правления общества с ограниченной ответственностью.

В качестве доказательства к исковому заявлению прилагается протокол общего собрания ООО "Донецк-Аква" об избрании Ю.Одарченко членом правления.

При этом Ю.Одарченко подчеркнул: “Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры “Донецк-Аква”. Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура”.