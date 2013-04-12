Азаров намерен в субботу помахать метлой

Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен принять участие в одном из субботников, и советует лидерам оппозиции приобщиться к уборке улиц от мусора.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook

«Я уже дал поручение Секретариату Кабинета министров Украины организовать несколько субботников в Киеве, и не только, в одном из них я приму участие лично. А министры, вице-премьеры поедут в регионы и посмотрят, и примут участие в этом деле на местах», - отметил Н.Азаров.

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При этом он посоветовал лидерам оппозиции «вместо бесцельных хождений по улицам вместе с нами принять участие в этих мероприятиях».

Также премьер-министр призвал активистов и волонтеров активно приступить к уборке своих населенных пунктов после зимы.

Он добавил, что задание местных органов власти и всех руководителей - обеспечить добровольцев и транспортом, и необходимым инвентарем.

«Я думаю, что если мы все вместе займемся этим делом, то мы к святому празднику Пасхи сумеем хорошо подготовиться», - подчеркнул Н.Азаров.