Лутковская утверждает, что сама решила писать заявление о помиловании Луценко

Об этом она заявила в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Производство по делу Луценко было довольно давно. Мы давно занимались этим вопросом. Я встречалась с Луценко и в Киевском СИЗО, пока он содержался там, и затем в Менский колонии несколько раз в связи с жалобами жены Луценко", - сказала она.

Лутковская отметила, что решение о помиловании было принято не 5 апреля, а раньше. Однако, по ее словам, в ведомстве "ждали, пока закончатся все судебные производства по делу, поскольку уполномоченный ВР по правам человека не имеет права вмешиваться в деятельность суда". Омбудсман отметила, что "любое действие, которое было бы на стадии судебного разбирательства, могло бы расцениваться как вмешательство, поэтому когда было объявлено решение кассационной инстанции" (по Луценко), Лутковская обратилась к президенту.

"(Решение) было раньше. Мы обсуждали такую ​​возможность в секретариате омбудсмана. Думали, возможно такое представление с юридической точки зрения. Насколько будет иметь такое представление определенное юридическое влияние на решение президента ...", - заявила она.

На вопрос журналиста, консультировалась ли она с кем-либо, кроме секретариата омбудсмана, об этом решении, Лутковская ответила: "Нет".

На замечание, что, по словам соратника Луценко Юрия Грымчака решение было готово к обнародованию еще до того, как омбудсман передала соответствующее представление ", она ответила:" Это позиция соратника Юрия Луценко. Видимо, он знает больше, чем я ".

На уточнение:" Вы не согласовывали ни с кем в администрации президента такое решение? "Лутковская сказала: "Нет".

На вопрос" Почему политики говорят, что да? ", она заявила: "Политики, насколько я понимаю, имеют так же свободу слова. Я думаю, что они используют эту свободу полностью".

"Я думаю, что в данном случае, если я и совпала с желанием президента, то это только пошло на пользу в данном случае Луценко. Я сделала свою работу. Президент, провозгласив гуманизации системы исполнения наказаний, выполнил свои конституционные обязательства ", - заявила омбудсман." И я думаю, что в данном случае мы имеем положительный результат - Юрий Луценко находится на свободе ", - сказала Лутковская.

Она также отметила, что не была в курсе, что Янукович на пресс-конференции фактически пообещал освободить Луценко. "Вы знаете, честно говоря, я пропустила эту пресс-конференцию президента. И, очевидно, что это сообщение в прессе также ", - сказала чиновница.

"Но то, что освобождение Луценко относится к условиям нашей европейской интеграции, это известно, это проходило по всем новостям. Но в данном, случае, честно говоря, мы исходили из полномочий офиса омбудсмана, даже не думая о европейской интеграции", - отметила Лутковская.

апреля стало известно, что омбудсман Лутковская обратилась к президенту Виктору Януковичу с просьбой о помиловании Луценко.

Омбудсман сослалась на состояние здоровья Луценко и на то, что экс-министр отбыл большую часть наказания.

7 апреля Янукович подписал указ о помиловании и в тот же день экс-министр оставил колонию.

Луценко суд приговорил к четырем годам лишения свободы за должностные преступления. Срок его заключения должен был закончиться в декабре 2014 года.