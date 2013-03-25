Ющенко о ЕС: Не воспользуемся шансом - нас ждет очень быстрая реанимация

Такое мнение в интервью Glavcom.ua высказал третий Президент Украины Виктор Ющенко.

”Сегодняшняя российская политика может подарить Украине несколько вещей. Из них первая – изоляция. Давайте зададим вопрос: кому из нынешней власти или окружения нужна политическая или экономическая изоляция?”, - заметил В.Ющенко.

По его словам, Украина должна приложить много усилий для того, чтобы осенью этого года подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. ”2013 год больше не повторится в ближайшие годы. Не воспользуемся шансом – нас ожидает очень быстрая реанимация и повторение сценария Беларуси, с соответствующими союзами и все такое”, - отметил он, добавив, что мощность европейского экономического рынка в 12 раз больше, чем российского.

”Если осенью мы получим формальное членство в политической ассоциации Европы, то две трети украинского дела на перспективу уже сделано. Потому что мы получим те правила, к которым власть начнет себя формализовать. Речь идет обо всех плоскостях – и политических, и правовых, и финансовых и тому подобное”, - отметил В.Ющенко.

Вместе с тем, В.Ющенко добавил, что Украина для Евросоюза играет ключевую роль в распространении европейских ценностей на восток. ”Такую миссию, которую сыграет Украина в европейской политике, не сыграет никто”, - считает он.

Как сказал В.Ющенко, для украинской власти подписание Соглашения об ассоциации и внедрении безвизового режима со странами ЕС может стать серьезным аргументом на выборах 2015 года, потому ей нужно сконцентрировать на этом внимание.

”Украинская власть, если собирается идти в 2015 году на выборы, может быть первой за 20 лет политической силой, которая формально нас привела к европейской ассоциации, в зону свободного экономического пространства Европы, к безвизовому режиму. Это серьезный аргумент”, - отметил он.

При этом В.Ющенко выразил убеждение, что в Украине ”колоссальный дефицит украинства, демократии, европейскости”. ”Еще никогда так не унижали украинский язык. Никогда в новейшей истории еще не была разрозненной украинская нация, которую толкают в примитивное поведение”, - отметил он.