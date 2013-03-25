Внеочередные выборы в парламент Крыма: явка - в пределах 40%

На внеочередных выборах в парламент Крыма 24 марта в одномандатном округе № 50 (Черноморский район) большинство голосов, по предварительным данным, получила кандидат от Партии регионов Светлана Лужецкая.

За неё проголосовало 54,9% избирателей, пришедших на участки, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Ближайшие соперники С.Лужецкой Сергей Желев (партия «Украина, вперед!») и Олег Соломахин (КПУ) получили соответственно 13,16% и 12,97% голосов.

На территории округа зарегистрировано 25427 избирателей, из которых 10699 пришли на участки. Явка составила 42,1%.

Также по предварительным данным, на выборах депутатов парламента Крыма в одномандатном округе № 11 (Красноперекопск) победу одержал кандидат от Партии регионов Владислав Шмельков.

За него проголосовало 80,8% избирателей, принявших участие в выборах.

Его ближайший конкурент - коммунист Павел Синяков набрал 6,5% голосов. Кандидату от партии «Русское единство» Константину Михайлову отдали свои голоса 2,4% избирателей.

На территории округа зарегистрировано 22863 избирателя, из которых 9082 пришли на участки. Явка составила 39,7%.