Азаров говорит: требования ЕС еще надо проверить на объективность

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телекомпании «Мир» в воскресенье.

«Европейский союз выдвинул ряд требований к Украине., которыми он обуславливает возможность последующей ратификации соглашения об ассоциации. Возникает вопрос - насколько эти требования объективны, насколько они учитывают наш суверенитет, наши законные права? Почему нас может обвинять в каких-то нарушениях?», - спросил Н.Азаров.