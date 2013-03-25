Азаров говорит: требования ЕС еще надо проверить на объективность
05:37, 25 марта 2013Политика
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Украина должна изучить объективность требований Европейского союза относительно подписания соглашения об ассоциации.
У Азарова возникли вопросы
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телекомпании «Мир» в воскресенье.
«Европейский союз выдвинул ряд требований к Украине., которыми он обуславливает возможность последующей ратификации соглашения об ассоциации. Возникает вопрос - насколько эти требования объективны, насколько они учитывают наш суверенитет, наши законные права? Почему нас может обвинять в каких-то нарушениях?», - спросил Н.Азаров.
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