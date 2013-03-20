Геращенко: Регионалы саботируют работу комитета по евроинтеграции
Сегодня на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, во время которого должны были рассматриваться евроинтеграционные законопроекты, не пришел ни один представитель фракции Партии регионов.
Об этом заявила народный депутат от «УДАРа», первый заместитель председателя комитета Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».Она отметила, что комитет должен был рассмотреть вопросы, которые являются обязательными для выполнения Украиной условий для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
«В частности, должны были поддержать ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС об упрощенном оформлении виз - то, что больше всего беспокоит обычных украинцев и что должно быть объединяющей темой для представителей разных политических сил», - сказала И.Геращенко.
По ее словам, также комитет планировал рассмотреть весь пакет документов от правительства и Президента, что является предпосылкой для подписания соглашения.
«На комитет пришли эксперты, первый заместитель министра иностранных дел, депутаты от оппозиционных фракций и ни одного представителя Партии регионов», - отметила депутат, напомнив, что «регионалы» постоянно заверяют, что они являются сторонниками евроинтеграции. «Это сознательный саботаж, направленный на срыв евроинтеграции. Это не первый случай, когда представители Партии регионов в полном составе саботируют работу комитета», - отметила И.Геращенко.
Она сказала, что на заседании комитета не было кворума, поэтому оно не состоялось.
«Работа комитета заблокирована, а законопроекты, которые мы должны были рассматривать, уже завтра должны бы стоять в повестке дня пленарного заседания. Это политическая игра и сознательный саботаж», - подчеркнула И.Геращенко.