Геращенко: Регионалы саботируют работу комитета по евроинтеграции

Об этом заявила народный депутат от «УДАРа», первый заместитель председателя комитета Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

Она отметила, что комитет должен был рассмотреть вопросы, которые являются обязательными для выполнения Украиной условий для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«В частности, должны были поддержать ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС об упрощенном оформлении виз - то, что больше всего беспокоит обычных украинцев и что должно быть объединяющей темой для представителей разных политических сил», - сказала И.Геращенко.

По ее словам, также комитет планировал рассмотреть весь пакет документов от правительства и Президента, что является предпосылкой для подписания соглашения.

«На комитет пришли эксперты, первый заместитель министра иностранных дел, депутаты от оппозиционных фракций и ни одного представителя Партии регионов», - отметила депутат, напомнив, что «регионалы» постоянно заверяют, что они являются сторонниками евроинтеграции. «Это сознательный саботаж, направленный на срыв евроинтеграции. Это не первый случай, когда представители Партии регионов в полном составе саботируют работу комитета», - отметила И.Геращенко.

Она сказала, что на заседании комитета не было кворума, поэтому оно не состоялось.

«Работа комитета заблокирована, а законопроекты, которые мы должны были рассматривать, уже завтра должны бы стоять в повестке дня пленарного заседания. Это политическая игра и сознательный саботаж», - подчеркнула И.Геращенко.