Томенко предостерегает, что власть готовит «кучмовский референдум-2»

Об этом сказал он сказал во время своего выступления в зале заседаний Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

«Пока мы здесь ведем дискуссии, временами цивилизованные, а временами нет, у нас начинается «кучмовский референдум-2». Хочу обратить особое внимание журналистов на всю эту историю, когда Администрация Президента поставила четкую задачу членам исполкомов восточной и южной Украины организовать референдум по так называемой народной инициативе», - заявил политик.

«Вопросы, которые выносятся на этот референдум, те же самые: льготы депутатов, отмена депутатской неприкосновенности, уменьшение количества депутатов и проведение выборов исключительно на мажоритарной основе, но целенаправленно скрывается вопрос о двухпалатном парламенте, который сегодня может развалить страну», - отметил Н.Томенко.

Депутат отметил, что он как доктор политических наук готов прочитать лекцию тем, кто сегодня хочет превратить Украину или в монархию, где работают двухпалатные парламенты, или в федеративное государство, когда в верхней палате будут сидеть бывшие президенты по должностям и криминальные авторитеты, а в нижней палате через мажоритарные округа будут назначать депутатов, которые выкупили эти округа.

«Единственное, что мы имеем сегодня – это прочность и единство страны, которое хотят уничтожить. К счастью, мы не имеем межнациональных конфликтов, поэтому именно этим референдумом будет нанесен удар по единству Украины», - сказал политик.

Н.Томенко обратился ко всем фракциям с призывом не допустить вынесения на референдум вопроса о двухпалатном парламенте. В то же время он заявил, что оппозиция сделает все возможное, чтобы не допустить двухпалатного парламента как наносящего вред национальным интересам.