В США молчат о статусе Лазаренко

Американское законодательство не позволяет обсуждать статус конкретных граждан. Так заместитель госсекретаря Венди Шерман в интервью Радио Свобода ответила на вопрос о судьбе бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, который отбыл наказание в США.

«По американскому закону, чтобы не обсуждать статус конкретных граждан, мне неуместно так публично обсуждать его положение», - отметила Венди Шерман.

Заместитель госсекретаря США находится в Украине с двухдневным визитом. Во вторник Шерман встречалась с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и министром иностранных дел Леонид Кожара, руководителями оппозиции и женщинами-лидерами.

Сегодня она должна встретиться с Президентом Януковичем.