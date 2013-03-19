Парламент назначил внеочередные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления депутаты приняли на вечернем заседании ВР, которое было продлено на 15 минут.

Как сообщил на заседании ВР председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания, комитет рассмотрел 117 ходатайств относительно назначения внеочередных местных выборов. Речь идет о переизбрании 102 сельских, 9 поселковых и 6 городских председателей.

Среди причин проведения перевыборов есть, в частности, случаи вынесения судом обвинительных приговоров в отношении сельских, поселковых и городских председателей, отметил Д.Жвания.

Депутаты успели проголосовать за 58 постановлений о проведении соответствующих выборов. Завтра парламент продолжит рассматривать проекты соответствующих постановлений.