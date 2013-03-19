Оппозиция рассказала заместителю Госсекретаря США о пытках над Тимошенко

Как сообщили УНИАН в секретариате межфракционного объединения Верховной Рады Украины «Равные возможности», об этом шла речь во время встречи народных депутатов - членов МФО «Равные возможности» с В.Шерман.

В ходе встречи депутаты от оппозиции рассказали об условиях содержания Ю.Тимошенко, которая долгие месяцы находилась под круглосуточным наблюдением, что, по их словам, можно расценивать как пытки над женщиной. Также они привлекли внимание к выборочному правосудию относительно Юрия Луценко.

В свою очередь, В.Шерман пообещала, что на встречах с украинской властью она обязательно будет затрагивать вопрос выборочного правосудия и в частности, политически мотивированных приговоров Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос роли женщин в демократической перестройке стран. Так, В.Шерман отметила необходимость увеличения представительства женщин в органах власти для развития демократии в стране. Она рассказала, что вопрос увеличения количества женщин-политиков актуален и для Сената США.

В свою очередь, народные депутаты Украины рассказали об украинском опыте борьбы с гендерными стереотипами.

Во время встречи стороны обсудили вопросы реформирования украинского законодательства в сфере борьбы с домашним насилием и дискриминацией.

Во встрече приняли участие народные депутатки Украины - члены МФО "Равные возможности": Ирина Геращенко, Елена Кондратюк, Ирина Бережная, Александра Кужель, Елена Бондаренко, Леся Оробец, Мария Ионова и Ирина Луценко.