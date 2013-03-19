Бойко перенес свою пресс-конференцию (обновлено)

Пресс-конференция вице-премьер-министра Юрия Бойко, запланированная на сегодня на 14.00, перенесена в связи с изменением его графика работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Дата проведения пресс-конференции вице-премьера будет определена позже.