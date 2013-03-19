Бойко перенес свою пресс-конференцию (обновлено)
10:04, 19 марта 2013Политика
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Запланированная на сегодня пресс-конференция Бойко перенесена.
Азаров пообщается с журналистами
Пресс-конференция вице-премьер-министра Юрия Бойко, запланированная на сегодня на 14.00, перенесена в связи с изменением его графика работы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
Дата проведения пресс-конференции вице-премьера будет определена позже.
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