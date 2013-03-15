Мэра Конотопа выгнали из Партии регионов

Городского председателя города Конотоп Сумской области Василия Дзеда совет городской партячейки единогласно исключил из рядов Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Сумской областной партячейки.

По информации председателя городской организации Конотопа ПР Николая Башкирова, во вторник, 12 марта состоялось заседание совета городской партячейки ПР Конотопа, в повестке дня которого был один вопрос: «О нанесении своей деятельностью вреда репутации ПР городским председателем Конотопа В.Дзедом». Участники заседания сошлись во мнении, что В.Дзед своими действиями дискредитирует звание члена Партии регионов и предложили за действия, несовместимые с партийным уставом, исключить партийца из рядов ПР.

Присутствующий на заседании В.Дзед не сумел привести никаких аргументов в свою поддержку, поэтому за нарушение устава ПР, а именно – нанесение своей деятельностью вреда репутации ПР, его единогласно исключили из рядов партии.

В тот же день, 12 марта на совместном заседании депутатов городского совета Конотопа были объявлены результаты работы комиссии по проверке фактов, озвученных в докладе председателя депутатской фракции ПР С.Иваницкого.

Основные тезисы его выступления подтверждены, а именно: официальные документы и свидетельства должностных лиц позволили сделать вывод о возможной причастности городского председателя В.Дзеда к протекционистским действиям по отношению к некоторым строительным организациям, которые вели работы за государственные средства. Мэр Конотопа в ответ опроверг обвинение, заявив, что не считает свои действия такими, что нарушают устав партии.

Депутаты городского совета приняли решение направить полученные документы в правоохранительные органы.