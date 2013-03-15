Мэра Конотопа выгнали из Партии регионов
Городского председателя города Конотоп Сумской области Василия Дзеда совет городской партячейки единогласно исключил из рядов Партии регионов.
Городского председателя города Конотоп Сумской области Василия Дзеда совет городской партячейки единогласно исключил из рядов Партии регионов.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Сумской областной партячейки.
По информации председателя городской организации Конотопа ПР Николая Башкирова, во вторник, 12 марта состоялось заседание совета городской партячейки ПР Конотопа, в повестке дня которого был один вопрос: «О нанесении своей деятельностью вреда репутации ПР городским председателем Конотопа В.Дзедом». Участники заседания сошлись во мнении, что В.Дзед своими действиями дискредитирует звание члена Партии регионов и предложили за действия, несовместимые с партийным уставом, исключить партийца из рядов ПР.
Присутствующий на заседании В.Дзед не сумел привести никаких аргументов в свою поддержку, поэтому за нарушение устава ПР, а именно – нанесение своей деятельностью вреда репутации ПР, его единогласно исключили из рядов партии.
В тот же день, 12 марта на совместном заседании депутатов городского совета Конотопа были объявлены результаты работы комиссии по проверке фактов, озвученных в докладе председателя депутатской фракции ПР С.Иваницкого.
Основные тезисы его выступления подтверждены, а именно: официальные документы и свидетельства должностных лиц позволили сделать вывод о возможной причастности городского председателя В.Дзеда к протекционистским действиям по отношению к некоторым строительным организациям, которые вели работы за государственные средства. Мэр Конотопа в ответ опроверг обвинение, заявив, что не считает свои действия такими, что нарушают устав партии.
Депутаты городского совета приняли решение направить полученные документы в правоохранительные органы.