В оппозиции уверены, что общество поддерживает блокирование ВР

О таком он заявил в эфире «5 канала».

«Мы добились того, что депутаты стали голосовать персонально - это люди воспринимают положительно, и в принципе, это правильно, потому что это выполнение нормы Конституции, странно было бы, если бы наоборот. Сейчас, следующее блокирование связано с тем, что депутата Власенко лишили депутатских полномочий - и это люди воспринимают положительно. Вообще люди в последнее время становятся сторонниками прямых действий. Почему они такими становятся? Ибо качество законопроектов принимаемых чрезвычайно низка. Те законопроекты, которые были приняты за последние три года, когда у власти Партия регионов - их качество настолько низкое, что люди считают, что лучше пусть вообще не работает ни парламент, ни Президент, ни Кабинет министров, поскольку их указы, постановления и законы идут не на пользу гражданам Украины, а во вред», - завил Черноволенко.