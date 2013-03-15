Эксперты подвели итог "100 дней" Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила аналитик Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Юлия Ильчук по результатам экспертного опроса.

По ее словам, эксперты оценивают деятельность парламента за первые 100 дней после приобретения депутатами полномочий по десятибалльной шкале на 2,9 балла, а его прогнозируемость — на 3,5 балла. Подавляющее большинство экспертов (22 из 40) абсолютно не удовлетворено тем, как работает Верховная Рада.

Вместе с тем, более позитивно за первые 100 дней деятельности ВР эксперты оценили требование персонального голосования (16 упоминаний экспертов) и принятие заявления парламента о евроинтеграционных намерениях Украины (90 упоминаний). Наиболее негативно эксперты оценили в деятельности парламента лишение отдельных депутатов мандатов (18 упоминаний).

Первые 100 дней работы парламента себе в “актив”, по мнению, экспертам, могут занести фракции “УДАР” (33 упоминания) и “Свобода” (34 упоминания).

В “пассив” первые 100 дней работы ВР, по мнению большинства экспертов, занесла себя Партия регионов (25 упоминаний).

Большинство экспертов преимущественно положительно оценивают блокирование парламента, но считают это крайней мерой, которую можно использовать, когда исчерпаны все другие возможности для компромисса (20 экспертов), а вполне положительно блокирование парламента оценивает 10 экспертов.

Кроме того, 31 эксперт отметил, что принятие изменений к Регламенту Верховной Рады повысит уровень соблюдения нормы о персональном голосовании, однако практика “кнопкодавства”, по их мнению, сохранится.

27 экспертов считают, что народные депутаты и в дальнейшем постоянно будут блокировать работу парламента, 10 экспертов убеждены, что блокирование будет применяться время от времени.

В целом Фонд «Деминициативы» опросил 40 экспертов. Опрос проводился с 7 по 13 марта.