Нафтогаз заплатил Газпрому $ 162 миллиона

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, рассчитавшись в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании в четвертом квартале 2012 года составляет около 406 долларов США за 1 тыс. куб. м

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1 тыс. куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-феврале 2013 года импортировала газа на общую сумму 2,168 млрд долл. В январе 2013 года страна импортировала газа на сумму 1,105 млрд долл.

Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале 2012 года - 1,3 млрд долл.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении на 0,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,025 млрд долларов. При этом цена российского газа в первом квартале 2012 года составляла около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года (первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка) 56 млн куб. м газа.

В январе 2013 года Украина импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.