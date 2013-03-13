Козак уверяет, что вертодром в Каневе доступен всем желающим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

“Вертолетная площадка принадлежит нашей организации Украэрорух и находится на их балансе. Она работает и доступна для всех желающих. Вертодром не сдавали в аренду”, - сказал он.

В.Козак также сообщил, что вертолетная площадка в Каневе была сертифицирована в конце февраля.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) заявило, что вертодром «вертолетная площадка Канев» в селе Пекари является объектом государственной собственности и находится на их балансе.

Вертодром «Канев» начал операционную деятельность с 1 марта 2013 года.

12 марта народный депутат Николай Томенко обратился к генеральному прокурору Украины и гендиректору государственного предприятия "Украэрорух" с просьбой предоставить исчерпывающую информацию об условиях финансирования и эксплуатации вертолетной площадки возле Тарасовой горы в Каневе.

Н.Томенко требует у Генпрокуратуры выяснить, почему объект, который был построен за бюджетные средства с целью его использования во время Евро-2012, официально открытый еще до начала Евро-2012, не использовался по целевому назначению в соответствующий период, а также, на что расходовались средства по финансированию строительства и содержанию данного вертодрома, который был введен в эксплуатацию, по сообщению ГП «Украэрорух», более чем за полгода после проведения Евро-2012 - лишь 1 марта текущего года.

Справка УНИАН. Вертодром Центра Административно-деловой авиации рассчитан на прием тяжелых вертолетов весом до 13 тонн, сертифицированных по категории «А», в частности, Ми-8, которые эксплуатируются Министерством чрезвычайных ситуаций.

Конструктивная часть вертодрома, а также несколько уровней подпорных стен вдоль участка спроектированы так, чтобы укрепить склоны и не допустить сползания грунта.

Строительство Центра Административно-деловой авиации началось в октябре 2010 года. Заказчик строительства - ООО «Амадеус Ко», генеральный подрядчик - совместное украинских-французское предприятие с иностранными инвестициями ООО «Основа-Солсиф».

Под строительство был отведен земельный участок площадью 2,1839 га.