Из трубы идет черный дым - нового Папу не избрали

Об этом сообщает РИА Новости.

В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым и звон колоколов.

В конклаве принимают участие 115 членов Кардинальской коллегии, которые во вторник вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами Папы Римского. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов, то есть будущий понтифик должен заручиться поддержкой не менее 77 участников конклава.

Кардиналам-выборщикам предстоит сделать непростой выбор, который один из нынешних "папабилей" (вероятных кандидатов на Апостольский престол) архиепископ Бостона Шон Патрик О'Мелли назвал перед началом конклава "важнейшим решением всей нашей жизни".

Нынешний конклав является первым конклавом в истории современного католицизма, который был созван не после смерти, а после добровольного отречения Папы Римского от Апостольского престола. В выборах предстоятеля Римско-католической церкви принимают участие те члены Кардинальской коллегии, возраст которых не превышал 80 лет на момент объявления в Ватикане режима "вакантного престола" 28 февраля.