Янукович решил усилить некоторые акценты в Послании к парламенту
12:35, 13 марта 2013Политика
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Под председательством Януковича состоялось заседание рабочей группы по подготовке ежегодного Послания Президента к парламенту.
Янукович усилит акцент
Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоялось заседание рабочей группы по завершению подготовки ежегодного Послания Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.«Во время обсуждения проекта документа глава государства предложил усилить в Послании акцент на обеспечении достойных ответов Украине на вызовы современного мира в сложный период глобальной неопределенности, сохранения и ускорения продвижения модернизационных реформ, достижения их гуманистической направленности», - сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.
С.Левочкин отметил, что во время заседания Президент сделал ряд замечаний, направленных на определение конкретных задач по активизации экономического развития, внедрению новых социальных инициатив, реализации потенциала председательства Украины в ОБСЕ. После учета этих изменений, что произойдет в ближайшее время, ежегодное Послание Президента будет представлено Верховной Раде.
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