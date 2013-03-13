Опрос: 76% украинцев не верят, что Тимошенко заказала Щербаня

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Респондентам был задан вопрос: "Верите ли вы в то, что Тимошенко заказала убийство Щербаня?".

Исследование показало, что подавляющее большинство населения Украины, а именно 76%, не верят в то, что Тимошенко заказала это убийство, 24% респондентов верят в такую ​​возможность, сообщает Украинская правда.

При этом, во всех регионах страны большинство населения не верит, что Тимошенко заказала убийство.

Подавляющее большинство тех, кто верит в возможность заказа убийства сконцентрирована в Восточном и Южном регионах (равно 37%), но количество тех, кто не верит значительно больше (64% в Восточной и 63% в Южном регионах).

Больше всего тех, кто не верит в такую ​​возможность - среди жителей Западного (90%) и Центрального (87%) регионов.

Нет такой партии, большинство сторонников которой верили бы в заказ.

Больше всего тех, кто верит в возможность заказа Тимошенко убийству Щербаня, среди электората Партии регионов (41%), однако более половины сторонников Партии регионов не верят в такую ​​возможность (59%).

Так же среди сторонников Компартии больше тех, кто не верят в возможность заказа (63%), верят 37% представителей электората этой партии.

Наибольшее количество тех, кто не верит в возможность заказа - среди электората оппозиционных партий: "Батькивщина" и "Фронт змин" (равно 96%), "Свобода" (92%), несколько меньше среди сторонников "Удар" Виталия Кличко (85% ).

Среди женщин несколько больше тех, кто не верит в возможность заказа Тимошенко убийства Щербаня, чем среди мужчин (78% против 75%), 25% мужчин и 22% женщин допускают такую ​​возможность.

С возрастом количество тех, кто верит в возможность заказа растет - меньше таких среди молодежи 18-29 лет (21%), больше всего - среди людей в возрасте 60-69 лет (27%).

Всего тех, кто не верит в возможность заказа Тимошенко убийства Щербаня среди молодежи и представителей среднего возраста - 18-29 лет (79%) и 30-39 лет (78%).

По уровню образования существенных различий не выявлено.

Опрос проводился с 8 по 17 февраля 2013 года. Методом интервью опрошено 2032 респондентов, проживающих во всех областях страны.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%; 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10% и 1,4% - для показателей близких к 5%.