14 марта (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Досрочные парламентские выборы: за и против».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Существуют ли основания для роспуска Верховной Рады VII созыва и досрочных парламентских выборов?

2. Кому выгодны досрочные выборы народных депутатов?

3. Сможет ли оппозиция взять реванш в случае проведения внеочередных парламентских выборов?

4. Как будет развиваться ситуация в случае роспуска Рады?

5. У представителей каких политических сил наибольшие шансы победить в 5-ти «проблемных» округах?

Участники круглого стола:

1. НИКОЛАЙ ТОМЕНКО, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»)

2. ВЛАДИМИР ОЛЕЙНИК, народный депутат Украины (Партия регионов)

3. ВАЛЕРИЙ КАРПУНЦОВ, народный депутат Украины («УДАР»)

4. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО, народный депутат Украины (ВО «Свобода»)

5. ОЛЕСЬ ДОНИЙ, народный депутат Украины

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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