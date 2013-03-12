Тимошенко: Я все еще жива

Об этом она заявила в интервью Le Temps.

"Но главная проблема в том, что Украина и другие постсоветские государства возвращаются к диктатуре. Я считаю, что необходимы решительные действия демократического мира по борьбе с этой тенденцией. Беспощадная борьба с этой коррупцией может стать началом конца для этих неодиктаторов, процветающих в молодых и хрупких демократиях", - подчеркнула она.

Юлия Тимошенко считает, что результаты ее партии на последних парламентских выборах очень хороши "для страны, где демократические институты подавляются".

"Беглый взгляд на происходящее у наших соседей вселяет в нас надежду, - говорит она. - В Белоруссии оппозиция полностью отстранена от выборов. В России оппозиция может играть лишь очень ограниченную роль. На Украине же 70% избирателей проголосовали против режима. И это - официальные результаты, зафиксированные после фальсификаций, организованных властью!" - подчеркнула Тимошенко.

"Оранжевая революция" была ключевым моментом в новейшей истории независимой Украины, считает Юлия Тимошенко. "Она определила Украину как молодую постсоветскую страну, население которой разделяет европейские ценности, идентичность и культуру. Нам предстоит пройти еще длинный путь, но "оранжевая революция" задала моим согражданам и мне вектор, ведущий в Европу".

Юлия Тимошенко считает "большой честью и большой ответственностью" для себя факт выдвижения ее единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2015 года.

"Конечно, остаются серьезные препятствия. Мои намерения ясны и прозрачны. Свидетельство тому - отсутствие упоминания о "коррупции" и "личном обогащении" в выдвигаемых против меня обвинениях. Я была осуждена за то, что делала все возможное, чтобы украинцы не чувствовали себя преданными своими политиками, чтобы Украина была процветающим, демократическим, единым и гордым государством. Надеюсь, что ЕСПЧ, который вскоре должен вынести заключение о законности моего процесса, сделает возможным, чтобы меня судили не купленные властью судьи, а народ, который должен иметь возможность на свободных и честных выборах высказать свое мнение о политике, проводимой мной и моей партией. Благодаря международному давлению, поддержке украинской диаспоры и активных демократических сил нашей страны властям не удалось меня уничтожить в политическом плане. Я все еще жива!".

Инопресса