Власенко говорит, что не собирается уезжать за границу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

“За границу выезжать я не планирую”, - сказал он.

Вместе с тем С.Власенко добавил, что сегодня его представитель получил в Генеральной прокуратуре письмо, в котором речь идет о том, что уголовное дело о не выполнении им решения суда закрыто. Причем, как отметил С.Власенко, по этому уголовному делу ему был запрещен выезд за границу.

Политик добавил, что пока ему известно, что против него до сих пор остаются открытыми три уголовных дела. Первое – о похищении автомобиля, второе - о якобы совершенном им разбое, во время которого был похищен мобильный телефон. С.Власенко заметил, что ему точно не известно, по каким статьям против него открыто третье уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Генеральная прокуратура Украины вручила представителю С.Власенко извещение о закрытии уголовного дела по заявлению его бывшей жены Наталии Окунской.

Напомним, 5 марта с.г. пресс-служба Генеральной прокураторы Украины проинформировала, что уголовное производство по заявлению бывшей жены С.Власенко Н.Окунской о не выполнении им решения суда закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

21 января С.Власенко заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело за невыполнение решения суда по гражданскому спору. С.Власенко добавил, что дело было возбуждено Печерским райсудом Киева 16 января этого года.

Впоследствии С.Власенко сообщил, что, в целом, речь идет об уголовных делах по трем эпизодам. В частности, первый эпизод касается не выполнения решения по гражданскому делу от 21 февраля 2012 года. Так, речь идет об уплате средств при разделе общего имущества супругов.

В то же время С.Власенко продемонстрировал журналистам оригиналы квитанций от 26 декабря 2012 года об уплате этого долга и об уплате десяти процентов исполнительного сбора.

Также Н.Окунская утверждала, что С.Власенко бил ее, и обращалась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к ответственности.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак внес в Высший административный суд представление о лишении С.Власенко депутатского мандата на основании якобы совмещения им полномочий депутата с адвокатской деятельностью. В оппозиции называют «сфальсифицированным» решение регламентного комитета Верховной Рады, на основании которого В.Рыбак направил представление в ВАСУ.

Суд 6 марта удовлетворил это ходатайство, и лишил С.Власенко мандата народного депутата Украины.