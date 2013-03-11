Власенко направил жалобу в Европейский суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Только что в Европейский суд по правам человека была отправлена моя жалоба, датированная сегодняшним числом и подписанная. Речь идет о том, что во время так называемой процедуры досрочного прекращения моих полномочий был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции по правам человека”, - сообщил С.Власенко.

По его словам, во время лишения его депутатского мандата была нарушена ст. 6 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на справедливый суд, а также статьи 13 и 18, в которых речь идет о том, что государство обязано обеспечить прозрачные и честные выборы, и не может влиять на результаты волеизъявления граждан.

Вместе с тем, С.Власенко отметил, что лишение его депутатского мандата не помешает ему оставаться защитником Ю.Тимошенко.

Он добавил, что депутатский мандат лишь предоставлял ему защиту от возможного давления власти.

Как сообщал УНИАН, 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины” С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещением С.Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности.

В то же время в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак направил представление в ВАСУ.