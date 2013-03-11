Власенко не явился в Генпрокуратуру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, отметив, что сегодня "пришел представитель С.Власенко, ему вручили уведомление о закрытии уголовного производства по заявлению Н.Окунской о невыполнении решения суда".

В пресс-службе пояснили, что С.Власенко приглашался в Главное следственное управление Генпрокуратуры на 10.00, но он не явился, а позже пришел его представитель.

Как сообщал УНИАН, 5 марта с. г. пресс-служба Генеральной прокураторы Украины проинформировала, что уголовное производство по заявлению бывшей жены С.Власенко Н.Окунской о невыполнении им решения суда закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

21 января С.Власенко заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело за невыполнение решения суда в гражданском споре. По словам С.Власенко, уголовное дело в отношении него было возбуждено якобы за невыполнение им решения суда в гражданском споре. С.Власенко добавил, что дело в отношении него было возбуждено Печерским райсудом Киева 16 января этого года.

Впоследствии С.Власенко отметил, что в целом речь идет об уголовных делах по трем эпизодам. В частности, первый эпизод касается невыполнения решения по гражданскому делу от 21 февраля 2012 года. Так, речь идет об уплате средств при разделе совместного имущества супругов.

В то же время С.Власенко продемонстрировал журналистам оригиналы квитанций от 26 декабря 2012 года об уплате этого долга и об уплате десяти процентов исполнительного сбора.

Также Н.Окунская утверждала, что С.Власенко бил ее, и обращалась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к ответственности.