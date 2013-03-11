Украинские миллионеры теряют нажитые капиталы

Об этом пишет Коммерсант-Украина.

За прошлый год активы 187 тыс. наиболее состоятельных людей мира подешевели на 1,8%, говорится в отчете Wolrd Ultra Wealth Report-2012-2013, составленном компаниями Knight Frank и Wealth-X. Суммарные активы зажиточных людей обесценились на $480 млрд, до $25,78 трлн, несмотря на рост числа миллионеров на 1035 человек.

Больше всего пострадали магнаты Европы и Азии — в этих регионах сократились и число состоятельных людей, и стоимость их активов. В Европе число миллионеров упало на 1,9%, до 53,44 тыс., а их собственность обесценилась на 2,7%, до $6,95 млрд. Азия не досчиталась 2,1% зажиточных людей (до 42,89 тыс.), которые утратили 6,8% своих состояний (до $6,25 млрд). Лучше всего ситуация в Северной Америке и Океании: в этих регионах одновременно с ростом числа состоятельных граждан увеличивались и их капиталы. Рост числа богачей сопровождался сокращением активов в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Самыми богатыми на миллионеров, как и прежде, остаются США. Лидерство в рейтинге стране обеспечило проживание 60,28 тыс. мультимиллионеров — треть всех богачей мира. Их суммарные активы достигли $8,29 трлн.

Украина в рейтинге европейских стран занимает 19-е место из 45. За год число миллионеров в нашей стране сократилось на 9,4%, до 480. Их общее состояние также уменьшилось — на 15,1%, до $55 млрд. Согласно последнему рейтингу американского журнала Forbes, число миллиардеров в Украине выросло на два — до десяти, а их состояние увеличилось с $31,1 млрд до $32,1 млрд.

Украинские эксперты считают, что западные исследования не полностью отображают украинскую реальность, поскольку число людей с состоянием свыше $1 млн все же растет. "Мы понимаем, в какой стране живем: число богатых людей у нас увеличивается, но частично из-за неофициальных доходов. В целом число людей с капиталом до $5 млн растет,— отмечает советник главы совета директоров Дельта Банка Максим Шахалов.— Число сверхбогатых граждан не увеличивается не из-за того, что экономика у нас плохая. Просто основное богатство сконцентрировано в руках нескольких ключевых людей".

В ближайшее время тенденция сокращения числа сверхбогатых людей в Украине сохранится. "У состоятельных людей основная задача — это поддержание бизнеса. Весь прошлый год был связан с инвестициями в поддержание бизнеса, а в этом году будет тенденция его консервации. В отсутствие перспектив собственникам проще закрыть бизнес либо минимизировать его, но не развивать. Показатель числа клиентов в ближайшие два года расти точно не будет",— уверен генеральный директор компании по управлению активами "ОТП Капитал" Григорий Овчаренко.