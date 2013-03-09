Тягнибок уверен, что ВР уже работать не будет
16:55, 09 марта 2013Политика
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Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок считает, что Верховная Рада уже работать не будет, и необходимо проводить одновременно парламентские и президентские выборы.
Тягнибок: Все, точка
Об этом он заявил в интервью радио «Свобода».
«Сейчас уже все – парламент уже работать не будет. Все, точка. Парламент является недееспособным сегодня... Очень было бы правильно, если бы были объявлены досрочные выборы, как парламентские, так и президентские. И в принципе, это одно из тех требований, которое вытекает из наших непосредственных действий в парламенте», - сказал он.
«Поймите, блокирование парламента - это так же привлечение внимания украинской общественности, мирового сообщества к тому, что в Украине что-то неладно», - заметил О.Тягнибок.
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