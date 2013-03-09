Оппозиция со следующей недели начинает «поднимать людей»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», А.Яценюк подчеркнул, что нынешний день для оппозиции является знаковым, «потому что мы объявляем народные вече и народное восстание против этого режима сегодня возле Тараса Шевченко».

Он отметил, что Тарас Шевченко «многое нам завещал, но многое из того мы не выполнили».

«Он говорил, что нужно встать. Встать с колен и идти бороться за свою свободу, за волю и свободу каждого человека, за свободу нашего государства и за свою родную землю. Много времени прошло, и многое нам нужно сделать», - заметил А.Яценюк.

«Сегодня, когда мы говорим о свободе и воле, это не просто слова. Являемся ли мы свободными, если в стране нет работы, нет пенсии и заработной платы? Являемся ли мы свободными, если наши дети не имеют надлежащего образования? Являемся ли мы свободными, если наше государство тянут назад в темное советское прошлое, которое называется Таможенный союз, а раньше называлось Советским Союзом. Способны ли мы это изменить? Да, и мы это сделаем», - заявил председатель фракции «Батькивщина».

По словам А.Яценюка, еще полгода назад немногие надеялись, что парламент, который был «ручным парламентом Президента Януковича на протяжении последних трех лет», «покажет, что теперь Янукович не контролирует Верховную Раду».

«Мы контролируем парламент, мы блокируем парламент, и не даем им принимать антиукраинские и антинародные законы. Хватит пенсионных реформ, налоговых реформ, хватит экспериментов над Украиной и украинцами», - заявил А.Яценюк.

«Но этого мало. Мы как оппозиция приняли решение, что нужно идти в народ, нужно просить вас вставать. На будущей неделе мы поедем проводить народные вече, поднимать людей и обращаться к ним с одним: Никто нас никогда не переборет. Мы сильные, и идем вперед к победе», – отметил он.

По убеждению председателя фракции «Батькивщина», без поддержки людей не может быть ни одной политической или экономической победы. «Люди хотят услышать слово и почувствовать, что есть те, кто будет бороться за их права. И мы готовы пожертвовать всем для того, чтобы каждый гражданин в этой стране знал – он здесь руководит, он имеет право по отношению к власти, а не власть имеет право по отношению к украинскому гражданину», - сказал А.Яценюк.

«С этим мы едем в народ к украинцам - чтобы они поддержали в первую очередь себя, свою страну, свою семью и свое будущее», - подчеркнул он.