Кивалов стал членом Венецианской комиссии от Украины

Как сообщили «Комментариям» в пресс-службе Кивалова, председатель Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Кристофер Чоуп, который также участвовал в заседании комиссии, отметил, что участие политиков в работе Венецианской комиссии, является своеобразным «трендом» работы Комиссии.

«Быть членом Венецианской комиссии от своего государства, от Украины - миссия не только почетная, но и ответственная. Ведь именно тут, в Венеции, рассматриваются самые важные вопросы и проблемы для государств-членов Совета Европы, среди которых находится и Украина», - заявил сам Кивалов.