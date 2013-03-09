Кивалов стал членом Венецианской комиссии от Украины
11:23, 09 марта 2013Политика
1260 0
Народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов сегодня был представлен президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио как вновь назначенный член Венецианской комиссии от Украины.
ергей Кивалов сегодня был представлен президентом Венецианской комиссии
Как сообщили «Комментариям» в пресс-службе Кивалова, председатель Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Кристофер Чоуп, который также участвовал в заседании комиссии, отметил, что участие политиков в работе Венецианской комиссии, является своеобразным «трендом» работы Комиссии.
«Быть членом Венецианской комиссии от своего государства, от Украины - миссия не только почетная, но и ответственная. Ведь именно тут, в Венеции, рассматриваются самые важные вопросы и проблемы для государств-членов Совета Европы, среди которых находится и Украина», - заявил сам Кивалов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter