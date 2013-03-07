Азаров и Кокс обсудили подготовку к саммиту «Восточного партнерства»

Об этом глава правительства сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Буквально 10 минут назад закончилась моя встреча с господином Коксом, на которой мы обсуждали вопросы реализации планов, намеченных по подготовке к ноябрьскому саммиту "Украина - ЕС". Мы очень детально обсудили все вопросы нашего сотрудничества, и я разъяснил позицию Украины по тем проблемным вопросам, которые интересовали господина П.Кокса", - отмеил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Украина сотрудничает и будет сотрудничать со всеми европейскими политиками, которые настроены на конструктивное сотрудничество с Украиной.

"К большому сожалению, есть и такие политики в Европе, которые воспринимают Украину в исключительно негативном свете. Они заранее тенденциозно настроены ко всему тому, что происходит в Украине. Но даже и с такими мы встречаемся и, по крайней мере, излагаем нашу точку зрения. Поэтому мы открыты к диалогу, всегда прислушиваемся к конструктивной критике, но, безусловно, отвергаем прямое, а иногда и грубое вмешательство в наши внутренние дела", - подчеркнул Н.Азаров.