ОПОРА: в феврале Партия регионов обогнала Батькивщину в законотворчестве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА.

«Самими активными законодателями стала Партия регионов Украины, которая зарегистрировала 105 законопроектов и постановлений различного направления и забрала лидерский статус у «Батькивщины», - говорится в сообщении.

Наибольшая оппозиционная фракция два месяца подряд проявляла высокую активность, впрочем, в феврале ее представители подали 57 законотворческих инициатив. На третьем месте коммунисты – 32 законопроекта.

Партия регионов была ориентирована на законотворческую деятельность в сфере экономики, финансов, хозяйствования и зарегистрировала 45 профильных законопроектов. В приоритетах «Батькивщины» (15 законопроектов) и «УДАРа» (4 законопроекта) - реформирование правоохранительной системы и изменения в системе судопроизводства. «Свобода» в феврале занималась вопросами политики и государственного управления (13 законопроектов). КПУ законотворческую активность сосредоточила на вопросах социальной политики и стандартов (45 законопроектов), как и внефракционные депутаты (9 законопроектов).