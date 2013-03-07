Кожемякин говорит, что Власенко в командировке и готовит иск в Евросуд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после судебного заседания по делу об убийстве Евгения Щербаня заявил защитник Ю.Тимошенко Андрей Кожемякин, объясняя отсутствие С.Власенко в зале заседаний.

“Он сегодня в командировке и, насколько мне известно, он готовит жалобу в Европейский суд по правам человека по вчерашнему незаконному решению суда”, - сказал А.Кожемякин, пояснив, что это командировка связана именно с делом Е.Щербаня.