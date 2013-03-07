Кожемякин говорит, что Власенко в командировке и готовит иск в Евросуд
15:22, 07 марта 2013Политика
2723 0
Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко готовит иск в Европейский суд по правам человека по поводу лишения его депутатского мандата Высшим административным судом Украины 6 марта.
Кожемякин рассказал, что Власенко готовит жалобу в ЕСПЧ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после судебного заседания по делу об убийстве Евгения Щербаня заявил защитник Ю.Тимошенко Андрей Кожемякин, объясняя отсутствие С.Власенко в зале заседаний.
“Он сегодня в командировке и, насколько мне известно, он готовит жалобу в Европейский суд по правам человека по вчерашнему незаконному решению суда”, - сказал А.Кожемякин, пояснив, что это командировка связана именно с делом Е.Щербаня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter