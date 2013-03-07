Кличко: Рыбак отказался вызывать Януковича в парламент

Об этом заявил лидер “УДАРа" Виталий Кличко журналистам в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как заявил В.Кличко, «у того, что происходит сегодня в стране, один заказчик и дирижер – В.Янукович. Мы требуем его ответа за это". Однако, по словам В.Кличко, “спикер В.Рыбак отказался поддержать нашу инициативу и вызвать Президента в парламент. Власть не настроена на диалог с оппозицией и обществом и избегает ответственности за происходящее в стране».

По словам лидера «УДАРа», «за три года В.Янукович и его правительство доказали полную несостоятельность эффективно работать. Правоохранительные органы и суды защищают не закон, а власть. Украина превращается в заповедник тирании в центре Европы. Чтобы остановить это, мы видим один путь – лишить режим В.Януковича средств давления на общество и исправить последствия его правления».

Как отметил В.Кличко, «мы требуем: прекратить издевательство над миллионами украинцев. Отменить так называемую пенсионную реформу. Ввести справедливую пенсионную систему, на основе единого принципа начисления пенсий для всех граждан. Разрушить машину для репрессий и унижения людей. Для этого назначить руководителями Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины представителей оппозиции. Ликвидировать последствия так называемой судебной реформы, которая сделала судей зависимыми от Президента. Как первый шаг к этому – освободить от должностей всех судей Высшего административного суда Украины и полностью изменить его состав, а также назначить новых судей Конституционного Суда Украины. Гарантировать независимость судей от исполнительной власти».

Кроме того, «УДАР» требует «прекратить политические репрессии, освободить политзаключенных и восстановить их в общественных правах. В частности, освободить Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, отказаться от их дальнейшего бессмысленного преследования. Срочно обеспечить пересмотр дела о лишении мандата Сергея Власенко Верховным Судом Украины. Привлечь к ответственности правительство Азарова за результаты деятельности, которые приводят к экономическому упадку и ухудшению жизни людей. Правительство должно обязательно отчитаться перед парламентом».

По словам В.Кличка, «выполнение всех этих требований зависит от воли Президента В.Януковича и контролируемого им депутатского большинства в парламенте. Потому мы требуем встречи с Президентом В.Януковичем в присутствии средств массовой информации для обсуждения путей выполнения этих требований».