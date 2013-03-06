Возле ВАСУ - пикеты: там сейчас снова возьмутся за Власенко

Около 100 сторонников партии “Батькивщина” пикетируют здание Высшего административного суда Украины, который сегодня продолжит рассмотрение иска председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к народному депутату Сергею Власенко относительно лишения его депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держат партийные флаги, а также баннеры с надписью ”Стоп – диктатуре!”

Как и вчера, вход в здание суда охраняют сотрудники милиции.

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Как сообщал УНИАН, председатель ВР В.Рыбак внес в ВАСУ представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.

Вчера ВАСУ объявил перерыв в заседании, поскольку удовлетворил ходатайство защитников С.Власенко об истребовании у следователей по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня информации, в каком именно статусе по этому делу находится С.Власенко.

Также суд согласился истребовать из Единого государственного реестра информацию о сроках, когда С.Власенко осуществлял адвокатскую деятельность.