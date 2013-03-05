Кожемякин: Тюремщики психологически давят на Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом после посещения Ю.Тимошенко в харьковской больнице „Укрзалізниці” сказал ее защитник, народный депутат Андрей Кожемякин.

Он отметил, что Ю.Тимошенко не предоставляла тюремщикам устного или письменного отказа от участия в судебных заседаниях.

Однако, по его словам, и накануне судебного заседания в Киеве по допросу свидетеля по делу об убийстве Евгения Щербаня, и накануне заседания харьковского суда по делу ЕЭСУ, тюремщики неоднократно требовали от Ю.Тимошенко изложения ее позиции относительно доставки в суд, давили на нее.

Защитник напомнил, что Ю.Тимошенко – заключенная, поэтому согласно закону самостоятельно не решает вопрос ехать ей в суд или нет. В то же время законодательство Украины говорит о том, что проводить какие-либо следственные действия с человеком, находящимся на стационарном лечении, запрещено, заметил он.

Говоря о результатах сегодняшней встречи с Ю.Тимошенко, А.Кожемякин отметил, что они обсудили методы защиты по делу Е.Щербаня.