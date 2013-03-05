У Путина говорят, что с Януковичем обсудили все

Об этом сообщает РИА Новости.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович в ходе многочасовых переговоров в понедельник обсудили всю повестку дня отношений двух стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Основными вопросами двусторонних отношений сейчас являются вопросы сотрудничества Киева с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана, а также газовая проблематика.

"Состоялось многочасовое, весьма доверительное и откровенное общение президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Янукович детально обсудили практически всю повестку дня двусторонних отношений", - рассказал Песков.