У Путина говорят, что с Януковичем обсудили все
10:17, 05 марта 2013Политика
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В Кремле утверждают, что Путин и Янукович в ходе многочасовых переговоров обсудили всю повестку дня.
Виктор Янукович и Владимир Путин общались доверительно
Об этом сообщает РИА Новости.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович в ходе многочасовых переговоров в понедельник обсудили всю повестку дня отношений двух стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Основными вопросами двусторонних отношений сейчас являются вопросы сотрудничества Киева с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана, а также газовая проблематика.
"Состоялось многочасовое, весьма доверительное и откровенное общение президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Янукович детально обсудили практически всю повестку дня двусторонних отношений", - рассказал Песков.
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