Лавриновича оставляют дежурить в Кабмине на 8 марта
21:48, 04 марта 2013Политика
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Кабинет министров Украины утвердил график дежурства министров 8-10 марта 2013 года.
8 марта дежурит министр юстиции Александр Лавринович
Текст соответствующего распоряжения от 4 марта № 97-р обнародовано на Правительственном портале.
Как отмечается в документе, с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов 8-10 марта 2013 установлено, что 8 марта дежурит министр юстиции Александр Лавринович, 9 марта - министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, 10 марта - вице-премьер-министр Александр Вилкул.
Кроме того, Министру Кабинета Министров Украины Елене Лукаш поручено обеспечить дежурство ответственных работников в Секретариате Кабинета Министров Украины. Руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручено установить дежурство руководящих работников на указанный период.
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