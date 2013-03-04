Небо над Межигорьем усиленно охраняют

Неподалеку резиденции Виктора Януковича "Межигорье" развернута противовоздушная оборона.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "5 канала" Андрея Ковалева.

"Под Вышгородским маяком тщательно скрыта маскировочной сеткой военная позиция. Здесь несколько военных грузовиков, антенны, биотуалет. В течение дня по волнорезу постоянно курсируют два джипа с эмблемами вооруженных сил. Из-под белой маскировочной сетки видны стволы зенитной пушки", - описывает журналист.

"Здесь запрещено снимать. Военный объект", - сказали оператору на месте.

Местные жители говорят, что военные там появились где-то осенью, и считают, что так охраняют президента, который живет неподалеку в "Межигорье".

Замначальника Генштаба Игорь Кабаненко появление мобильной огневой группы объяснял конце прошлого года тем, что в каждом государстве есть "важные объекты", которые надо охранять, - как-то атомные и гидроэлектростанции, плотины, - отмечает Украинская правда.

А на депутатский запрос "свободовца" Руслана Марцинкива в Минобороны ответили, что разработали план прикрытия силами противовоздушной обороны трех районов: Межигорье (Киевщина), Форос (Крым) и Гута (Закарпатье).

Это - три резиденции президента.

Против нарушителей порядка и правил использования воздушного пространства могут использовать оружие, если об этом попросят из Управления госохраны, говорится в ответе на депутатский запрос.

Однако министр обороны Павел Лебедев сказал, что охранники президента (УГО) не могут указывать Вооруженным силам.

Перед чемпионатом "Евро-2012" в Киевскую область также вернули гарнизон, расформированный в 2005 году, однако радиолокационные станции и военные остаются там до сих пор.

Военнослужащие говорят, что охраняют "не только Межигорье", потому что есть "еще и плотина".