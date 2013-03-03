В больницу Харькова прибыл транспорт для этапирования Тимошенко – источник

Там планируется допросить очередного свидетеля обвинения по делу об убийстве в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Как сообщил корреспонденту УНИАН проинформированный источник, около 20:00 на территорию больницы заехал автомобиль скорой медицинской помощи в сопровождении автозака, двух автомобилей ГАИ и микроавтобуса «Мерседес».

Собеседник агентства отметил высокую достоверность того, что Ю.Тимошенко будет этапирована в Киев.

«Будет ли этапирована не знаю, но достоверность большая», - сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня. Допросы проходили при отсутствии Ю.Тимошенко, которая требовала от суда обеспечить ее присутствие на судебных заседаниях. Вместе с тем в ГПтС заявляли, что Ю.Тимошенко отказывалась присутствовать на допросах.

Председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль по поводу возможной транспортировки Ю.Тимошенко с Харькова в Киев указал на условия, которые необходимо создать: транспортировка должна происходить в автомобиле медицинской помощи, а в судебном зале необходимо обеспечить комфортные условия сидения пациентки.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.