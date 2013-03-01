Вице-премьер обещает достроить больницу в Севастополе

«В Украине, в том числе и Севастополе, ведется системное обновление медицинских учреждений. Государство окажет необходимую поддержку Севастополю для окончания строительства хирургического корпуса клинической больницы имени Пирогова», – сказал Александр Вилкул.

В Севастопольской горбольнице № 1 им. Пирогова обслуживается больше 100 тыс. человек. Здесь предоставляется более 80% всей неотложной и хирургической помощи по городу (нейрохирургия, травматология, урология, ЛОР, челюстно-лицевая хирургия, микрохирургия глаза и т.п.).

«Благодаря поддержке Правительства в клинической больнице имени Пирогова – одном из важнейших медицинских учреждений Севастополя – создан новый хирургический корпус. Современное оборудование повысит качество медицинской помощи жителям города», – сказал начальник управления охраны здоровья Севастопольской городской администрации Виктор Пологов.

В новом хирургическом корпусе выполнены все строительные и ремонтные работы. Приобретено необходимое оборудование, мебель и техника. На данный момент ведется установка современного томографа, переданного президентом Украины.

Государство оказывает поддержку Севастополю и в целом АР Крым. Как сообщалось ранее, для того, чтобы жители Севастополя были обеспечены питьевой водой, правительство из Резервного фонда выделило 9,2 млн грн.