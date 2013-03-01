Оппозиционеров не пускают к Тимошенко

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил С.Пашинский.

“Мы разрешение получили, но нас тупо не пускают. Все перегородила милиция”, - сказал С.Пашинский.

По его словам, руководство Качановской колонии предоставило депутатам разрешение на встречу с Ю.Тимошенко.

В то же время, факт предоставления разрешения не подтверждает и не опровергает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.