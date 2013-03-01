Оппозиционеров не пускают к Тимошенко
12:56, 01 марта 2013Политика
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Представителей Объединенной оппозиции, народных депутатов Арсения Яценюка, Григория Немырю и Сергея Пашинского не пускают к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.
Пашинский говорит, что все преградила милиция
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил С.Пашинский.
“Мы разрешение получили, но нас тупо не пускают. Все перегородила милиция”, - сказал С.Пашинский.
По его словам, руководство Качановской колонии предоставило депутатам разрешение на встречу с Ю.Тимошенко.
В то же время, факт предоставления разрешения не подтверждает и не опровергает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.
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