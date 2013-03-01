В ПР говорят, что вместе с Власенко мандат может потерять еще один нардеп

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак обратился в суд по поводу совместительства народного депутата Украины из фракции Партии регионов Андрея Веревского.

Об этом заявил народный депутат, член фракции ПР Владимир Олейник в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой партии.

В частности, комментируя то, что В.Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко депутатского мандата, В.Олейник подчеркнул: «Ст. 78 Конституции Украины запрещает депутату заниматься совместительством. Потому что депутат, в соответствии с 78 ст. Конституции, выполняет свои обязанности на постоянный основе. И это правило является общим». Поэтому, по его словам, «было обращение народного депутата к председателю ВРУ, которое было передано в Регламентный комитет, относительно совмещения С.Власенко полномочий народного депутата с адвокатской деятельностью, поскольку он принимает участие в процессах по Юлии Тимошенко как адвокат и имеет профессиональное удостоверение. И это профессиональный вид деятельности, лицензированный», – сообщил депутат.

«О том, что С. Власенко нарушает закон, свидетельствует не только это обращение, но и сама реакция на это С. Власенко. Поскольку, если бы он считал, что не нарушает закон, то ему не нужно было бы требовать немедленного прекращения своего статуса адвоката. А он такое обращение подал. То есть он понимает, что он не может быть одновременно народным депутатом и заниматься адвокатской деятельностью», – заметил В.Олейник.

«Если такое решение суд примет, а такое право дает ст. 81 Конституции – вопрос относительно совместительства рассматривается в судебном порядке, то у С.Власенко будет больше времени заниматься защитой Ю.Тимошенко. И, бесспорно, можно надеяться, что такая защита не будет политизированной, а будет больше правовой», – добавил парламентарий.

При этом В.Олейник отметил, что «все попытки бросить упреки в том, что речь идет о выборочности в этом вопросе, опровергаются и тем фактом, что народный депутат от «Свободы» обратился к председателю ВР по поводу лишения полномочий народного депутата Украины, члена парламентской фракции Партии регионов Андрея Веревского по тем же обстоятельствам: что он, будучи народным депутатом, является также руководителем коммерческих структур, что запрещено законом о совместительстве. Насколько мне известно, председатель ВРУ обратился в суд относительно ситуации с А.Веревским», – сообщил депутат.

В то же время, как сообщает Украинская правда, нардеп Владимир Арьев на своей странице в Facebook написал, что должен быть лишен депутатства и член Партии регионов Владимир Олейник, который также имеет адвокатскую лицензию. "Если Власенко лишили мандата из-за наличия адвокатской лицензии, то можно подавать на лишение мандата одиозного регионала Олейника", - написал он.